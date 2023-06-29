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Çorum'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

ÇORUM Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Alaca yol ayrımında meydana geldi. İsmail S. yönetimindeki 19 ABS 633 plakalı otomobil, Aydın E. yönetimindeki 06 ELM 41 otomobil ve Şentürk S. yönetimindeki 06 BOJ 273 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Güncel

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