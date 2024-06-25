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Çorum'da 19 kişi yakalandı

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Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve cinsel suçlardan aranan kişilerin yanı sıra kayıp ihbarı bulunan 13 kişiden 11'i bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

10-24 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmada hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve cinsel suçlardan haklarında arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı.

Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 13 kişiden 11'i bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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