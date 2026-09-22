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Çorum'da 155 okul servis aracı şoförü ve 72 rehber personel trafik eğitimine katıldı

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Çorum'da 155 okul servis aracı şoförü ve 72 rehber personel trafik eğitimine katıldı
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Çorum'da okul servis araçlarında görevli şoför ve rehber personele trafik eğitimi verildi. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitime 155 okul servis aracı şoförü ile 72 rehber personel katıldı; trafik kuralları, emniyet kemeri ve öğrenci indirme-bindirme anlatıldı.

Çorum'da okul servis araçlarında görev yapan şoför ve rehber personele yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi.

Seminerde okul servis araçlarında şoför ve rehber personelde aranan şartlar, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, öğrencilerin güvenli şekilde indirilip bindirilmesi, trafikte saygı ve nezaket konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitime 155 okul servis aracı şoförü ile 72 rehber personel katıldı.

Kaynak: AA
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