Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı
Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalandı. Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 5 kişi de ailelerine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 9-16 Şubat'ta çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı.
Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 5 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel