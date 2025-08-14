FETÖ Darbesinde Yaralanan Gaziye Madalya

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanan Telat Kahyaoğlu'na, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanarak gazi olan Kahyaoğlu ve ailesini makamında kabul etti.

Gazi Kahyaoğlu ile bir süre görüşen Çalgan, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Çalgan, şehit ve gazilere duyulan minneti ifade ederek, Kahyaoğlu'na sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.