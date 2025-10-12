Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri Devam Ediyor

Haberler

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sevgi Kompleksi'nde gerçekleşen etkinlikte yazarlar okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı ve sorularını yanıtladı.

Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri üçüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sevgi Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yazarlar Maral Atmaca, Loresima ve Emre Gül, okurlarıyla buluştu.

Yazarlar, imza günü etkinliklerinde okurlarının sorularını yanıtladı, kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
