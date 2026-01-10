Haberler

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, gazetecilerle buluştu

Güncelleme:
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aşgın, gazetecilerin topluma sağladığı katkılara vurgu yaparak, belediyenin basın camiasının yanında olacağını belirtti.

Gazeteciliğin önemli ve sorumluluk gerektiren bir kamu görevi olduğunu vurgulayan Aşgın, "Doğru haber alma hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın vatandaşlarımız tarafından kullanılabilir hale gelmesini sağlayan basın mensuplarımızdır. Gecesi gündüzü olmayan, neyle karşılaşacağını bilmeden doğru habere ulaşmak için büyük bir fedakarlıkla çalışıyorsunuz." dedi.

Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak kanun ve mevzuatın bize verdiği imkanlar çerçevesinde, hatta bu sınırları zorlayarak her zaman basın camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle internet gazeteciliği alanında yaşanan mevzuat eksikliklerinin giderilmesi ve vatandaşlarımızın doğru habere zamanında ulaşabilmesi için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ve Çorum Tüm Medya Derneği Başkanı Satılmış Bıçakcı da davetten ötürü Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, doğum gününün 10 Ocak olması dolayısıyla Çorum Haber Gazetesi Spor Müdürü Hüseyin Aşgın için doğum günü pastası kesildi.

Etkinlik, müzik eşliğinde eğlence ile sona erdi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
