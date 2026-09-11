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Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Bodrum'da AK Parti teşkilatıyla buluştu

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bodrum programı kapsamında AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bodrum programı kapsamında AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Aşgın, İlçe Başkanı Seha Ergene, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

Görüşmede iki kent arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, Çorum ve Bodrum'un imkanlarından yararlanarak ortak projeler geliştirmek istediklerini söyledi.

Ergene, Bodrum'un ihtiyaçlarını ilgili kurumlara ilettiklerini ve çalışmaları takip ettiklerini belirterek, Yalıkavak yolundaki çalışmaların kasım ayının ilk haftasında başlamasının planlandığını ifade etti.

Görüşmede gençlik, kültür ve turizm alanlarında yapılabilecek işbirlikleri de değerlendirildi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın ise Çorum'daki belediye çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Aşgın, proğramları kapsamında Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile de görüştü.

Buluşmada iki kent arasındaki işbirliği imkanları değerlendirildi.

Kaynak: AA
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