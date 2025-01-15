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Çorum Alaca'da Takla Atan Otomobilde İki Yaralı

Çorum Alaca'da Takla Atan Otomobilde İki Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Recep U. idaresindeki 55 HU 985 plakalı otomobil, Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Kayra U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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