Üye Girişi
Haberler

Çorum Alaca'da 3 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan operasyonda, 2 kişi gözaltına alınarak yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede sahte içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

O.Ö. ve İ.Ö'ye ait iki evde yapılan aramada plastik varillerde depolanmış yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Alaca Sahte İçki Operasyon Alaca Çorum Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title