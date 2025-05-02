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Çorlu ve Saray'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Şüpheliler Gözaltında

Çorlu ve Saray'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Şüpheliler Gözaltında
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Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilerek ev sahibi gözaltına alındı. Ayrıca Saray ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu bulundu. Her iki durumla ilgili şüpheliler gözaltına alındı. Çorlu'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan başka bir şüpheli de gözaltına alınarak adli sürece sevk edildi.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Saray ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Mahallesi'nde şüphe üzerine T.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine Ş.S'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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