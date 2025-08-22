Çorlu Devlet Hastanesi'nde Psikiyatrik Hastaların El Emeği Sergisi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde rehabilitasyon gören hastaların el emeği ürünleri sergilendi.Çorlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde rehabilitasyon gören hastaların el emekleri ile ürettikleri ürünler sergilendi. Serginin açılışına Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Çağatay Onar, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Doğan ile hastane personeli, davetliler ve aileler katıldı. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hemşiresi Neşe Büyükceylan, merkezde yaptıkları çalışmaları anlattı. Büyükceylan, "Bipolar bozukluk ve şizofreni tanısı gibi psikiyatrik hastalığı olan hastalarımızın takip, tedavi ve tetkik süreçlerini; aynı zamanda istasyon hizmetlerini yürütmekteyiz. Bu tedaviler kapsamında iş uğraş terapileri bölümünde Halk Eğitim Merkezi'nden de destek alarak; el sanatları, spor, müzik, halk oyunları, bahçe uğraşları ve tiyatro gibi kurslarla hastalarımızın ve danışanlarımızın rehabilitasyon hizmetlerini sürdürüyoruz. Ayrıca merkezimize gelemeyen ya da gelemeyecek durumda olan hastalarımız için ev ziyareti hizmetimiz de bulunmaktadır. İş uğraş terapileri kapsamında düzenlenen el sanatları kursumuzu her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyor ve geleneksel hale getiriyoruz" dedi. Sergide yer alan el emeği ürünler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle incelendi. Bazı eserler satışa sunularak, danışanların üretimlerinin topluma kazandırılmasına katkı sağlandı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),