'Seni Galatasaray maçına götüreceğim' sözü, ölümün kıyısından aldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi tarihi Selinus Kalesi'nin sarp kayalıklarına çıkan bir kişi, polis ekiplerinin dron ile takibiyle tespit edildi. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe merdivenlerle çıkan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, "Seni Galatasaray maçına götüreceğim" vaadiyle genç adamı ikna etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Gazipaşa'da bulunan tarihi Selinus Kalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 200 metre yükseklikteki kale surlarının sarp noktasında Recep Y. isimli bir şahsın çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kalenin engebeli ve geniş arazisinde şahsın tam konumunu belirlemek için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Havadan dron desteğiyle yapılan taramalar sonucunda, Recep Y.'nin uçurumun kenarındaki tehlikeli noktası tespit edildi ve ekipler hızla o bölgeye yönlendirildi.

"Beraber Galatasaray maçına gideceğiz"

Tehlikeli noktada bulunan şahsın yanına ulaşan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsa Arı, şahsı sakinleştirmek için uzun süre dil döktü. Bu sırada gencin ağabeyi de onun yanına gidip sarılarak ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sırasında Recep Y.'nin futbol tutkusunu öğrenen Arı, "Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Kendine bir şans ver, söz veriyorum beraber Galatasaray maçına gideceğiz" diyerek gence moral verdi. Bu samimi diyalog karşısında direnci kırılan Recep Y., eyleminden vazgeçti.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu sarp kayalıklardan güvenli bir şekilde indirilen Recep Y., hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı