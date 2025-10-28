Haberler

Çorlu'daki Zincirleme Kazada Bir Yaralı

Güncelleme:
Çorlu'da Nusratiye Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ayrıca, motosiklet sürücüsünde uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesindeki zincirleme kazada bir kişi yaralandı.

Nusratiye Mahallesi'nde 2 kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü M.S. yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
