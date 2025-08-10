Çorlu'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel