Çorlu'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekstil fabrikasındaki yangın, çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerinin de deştiğiyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.