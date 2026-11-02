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Çorlu'da zincirleme kazaya karışan 3 araçtan birinin sürücüsü yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seymen Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 34 EYY 100 plakalı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 34 PZD 942 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüse, F.Ç. yönetimindeki 34 BY 2688 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada servis minibüsünün sürücüsü A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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