Çorlu'daki silahlı yol verme kavgasında 1 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yaşanan ve 1 kişinin tabancayla yaralandığı yol verme tartışmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'sine adli kontrol tedbiri uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan U.M.U, S.S. ve S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesine getirilen şüphelilerden U.M.U, savcılıktaki ifadecisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı'nda A.C. idaresindeki 48 ACP 47 plakalı hafif ticari araç ile şüphelilerin bulunduğu otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından A.C. yoluna devam ederken, diğer sürücü aracıyla takip etmiş, tarafların araçlarını durdurmasının ardından yeniden yaşanan gerginlikte otomobilden ateş açılmıştı.

Olayda A.C, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Şüpheliler, olayın ardından kaçmalarına rağmen polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan 5 silah ve 7 şarjörle baskına gelmiş
Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması

40 milyona dahi satılsa G.Saray bu paranın hepsine sahip olamayacak
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı
Onur Akay, başıboş pitbull köpeğinin saldırısında yaralandı

Ünlü ismi, başıboş pitbull bu hale getirdi