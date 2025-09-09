Gülşah'ın sır ölümü! Uzman çavuşun evinde başından vurulmuş halde bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 29 yaşındaki Gülşah Güngör, uzman çavuş arkadaşının evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. İfadesinde olay sırasında banyoda olduğunu ve silah sesini duyup çıktığında genç kadını yerde yatarken bulduğunu söyleyen uzman çavuş adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan Mahallesi Karanfil 1'inci Sokak'ta dün şüpheli ölüm olayı meydana geldi. Gülşah Güngör (29), ilçede görevli arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evine gitti.
GENÇ KADIN BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından vurulduğu belirlenen Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşah Güngör'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"BEN BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ" DEDİ
Polis, olayın ardından silahın sahibi uzman çavuş Y.A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü yerde yatarken bulduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi.
UZMAN ÇAVUŞ SERBEST BIRAKILDI
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.