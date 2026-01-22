Haberler

Tekirdağ'da 16 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda 16 bin 600 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin operasyonunda 16 bin 600 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 kişiyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı ilçede Cemaliye Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda; bagaj bölümünde torba ve kutular içerisinde 16 bin 600 sentetik uyuşturucu hap, vites kısmındaysa bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber – Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü