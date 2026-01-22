Tekirdağ'da 16 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin operasyonunda 16 bin 600 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 kişiyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı ilçede Cemaliye Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda; bagaj bölümünde torba ve kutular içerisinde 16 bin 600 sentetik uyuşturucu hap, vites kısmındaysa bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber – Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU (Tekirdağ),