Çorlu'da Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

Çorlu'da Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı. 66 yaşındaki Tevfik Deniz'e çarparak hayatını kaybetmesine sebep olan H.A.A, adli işlemleri sonrası hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı.

Dün Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak'ta Çorlu Belediyesine ait açık otoparkta yere düşen Tevfik Deniz'e (66) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne getirilen şüpheli cumhuriyet savcılığında ifade verdikten sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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