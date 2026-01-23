Seyir halindeki motosiklet alev aldı; o anlar kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet, yandı. Motosikletin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Salih Omurtak Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen motokuryenin sürücülüğünü yaptığı motosiklet, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü motosikletini yol kenarında durdurup, uzaklaştı. Çevredeki esnaf, iş yerinde bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Esnafın yardımıyla yangın söndürülürken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.