Seyir halindeki motosiklet alev aldı; o anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motokuryenin kullandığı motosiklet seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, motosikleti yol kenarında durdurup uzaklaştı. Çevredeki esnaf yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet, yandı. Motosikletin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Salih Omurtak Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen motokuryenin sürücülüğünü yaptığı motosiklet, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü motosikletini yol kenarında durdurup, uzaklaştı. Çevredeki esnaf, iş yerinde bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Esnafın yardımıyla yangın söndürülürken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
