Çorlu'da 'Şeker' Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'Şeker' adı verilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 'Şeker' adı verilen, aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 100 polisin katıldığı ve narkotik köpek Larissa'nın da kullanıldığı operasyonda, belirlenen 10 adreste arama yapıldı. Aramalarda 10,96 gram esrar, 2 tablet halinde 28 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği kartuşu, uyuşturucu madde fişeklenmesinde kullanılan malzemeler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 495 lira ele geçirildi. Operasyonda 2'si kadın, 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.