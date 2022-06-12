Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2) - Haberler

Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2) ÇADIRLARA GİREREK YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTILARTekirdağ il merkezinde de sağanak öğleden sonra yer yer etkisini artırdı. ÇADIRLARA GİREREK YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTILAR Tekirdağ il merkezinde de sağanak öğleden sonra yer yer etkisini artırdı. Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısı düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nde stantları ziyaret eden ve yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, festival alanında kurulan çadırlara girerek, yağmurdan korunmaya çalıştı. Süleymanpaşa Belediyesi'nden yapılan anonsta, yağmurun etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği belirtilerek, festival etkinliklerinin devam edeceği ve gece verilecek Derya Uluğ konserinin de yapılacağı açıklandı. Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel Tekirdağ Güncel Haberler

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