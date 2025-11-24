Çorlu'da Park Halindeki Servis Minibüsü Yangın Çıkardı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda park halinde alev alan servis minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çorlu - Seymen kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, park halindeki bir servis minibüsünden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin yaptığı incelemede, yangının minibüsün elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. Yangında, minibüsün kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),