Çorlu'da motosiklet sürücüsü kamyonun çarpması sonucu öldü, kamyon sürücüsü aranıyor

Çorlu'da motosiklet sürücüsü kamyonun çarpması sonucu öldü, kamyon sürücüsü aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çorlu'da Seymen Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı belirlenirken, ekipler sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Barış Sarp Karaca (17) idaresindeki 59 APR 637 plakalı motosiklet, Seymen Mahallesi'nde, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Karaca'yı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya karışan kamyon sürücüsünün olay yerinden aracıyla uzaklaştığı belirlendi.
Karaca'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ekipler, kazaya karışan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.