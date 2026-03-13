Haberler

Tekirdağ'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletler arasında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

M.C.E idaresindeki motosiklet, Nusratiye Mahallesi'nde E.E.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.A yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

