Tekirdağ'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletler arasında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.C.E idaresindeki motosiklet, Nusratiye Mahallesi'nde E.E.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.A yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel