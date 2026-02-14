Haberler

Çorlu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zafer Mahallesi Bakım Onarım 7'nci Sokak'ta meydana geldi. M.A. yönetimindeki 59 AKB 290 plakalı motosiklet, caddeye çıkış yapan A.S.'nin kullandığı 68 HK 199 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü A.S.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
