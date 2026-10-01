Çorlu'da liselinin öldüğü kazada tanker şoförü adli kontrolle serbest kaldı

Çorlu'da liselinin öldüğü kazada tanker şoförü adli kontrolle serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çorlu'da motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Barış Sarp Karaca'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan tanker şoförü S.K. adliyeye sevk edildi. S.K., nöbetçi hakimlikte yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TANKER ŞOFÖRÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Barış Sarp Karaca'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan tanker şoförü S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı