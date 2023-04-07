ÇORLU'DA 'KÜFÜRLÜ' TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Ayhan Aydın(53), küfürleşme yüzünden tartıştığı iddia edilen B.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay dün akşam saat 23.30 sıralarında Çorlu'nun Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunun otoparkta meydana geldi. Ayhan Aydın, 54 SA 629 plakalı otomobiliyle geldiği otoparkta, B.B. ile karşılaştı. İkili arasında iddiaya göre, küfür yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.B., üzerindeki taşıdığı bıçakla Aydın'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde yatan Ayhan Aydın'ın öldüğünü belirledi. Aydın'ın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak ile polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, cinayet zanlısı B.B.'nin olay yerine gelen bir otomobille kaçtığını belirledi. Otomobilin İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesiyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gittikleri İstanbul Eseryurt'ta B.B.'yi sabah saatlerinde gizlendiği evde yakaladı. Çorlu'ya getirilen B.B.'nin olay yerinden otomobille kaçmasına yardım ettiği belirlenen 3 kişi daha gözaltına aldı. B.B.'nin ilk ifadesinde, aralarında yaşanan küfürleşme yüzünden olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.