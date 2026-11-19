Çorlu'da kaygan zeminde devrilen motosikletten düşen kadın sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkarken yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikleti devrilen kadın sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkarken yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikleti devrilen kadın sürücü yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonundan ayrılan G.Y.A. (22), yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikletten düştü.
Motosikletin sürüklendiği kazada yaralanan sürücüye çevredekiler yardım etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.Y.A, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.