Çorlu'da Kadının Eşini Bıçakla Yaraladığı Anlar Kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, sorunlar yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra bıçakla yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve kadın gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kadının eşini bıçakla yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde H.A, sorunlar yaşadığı iddia edilen eşi U.A. ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında kadın, eşi U.A'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan U.A, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tarafından gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bıçaklama anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel