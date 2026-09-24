Çorlu'da JASAT'ın yakaladığı 3'ü kadın 5 şüpheli tutuklandı, 813 hap ele geçirildi

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranması olan 3'ü kadın 5 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. Evde 813 uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler tutuklandı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmasında Nusratiye Mahallesi'nde bir grubun bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada vazo içine gizlenmiş 813 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.V.'nin, 'yağma ve hırsızlık' suçlarından 28 yıl, M.C.D.'nin 7 yıl 2 ay, M.V.'nin 6 yıl 8 ay, N.E.'nin, 'yağma' suçundan 6 yıl 1 ay ve C.K.'nin ise 'hırsızlık' suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı