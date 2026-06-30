Tekirdağ'da yangında 350 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangında, yaklaşık 350 dönüm ekili buğday alanı zarar gördü.

Sarılar-Deregündüzlü yolu üzerindeki bir ekili buğday tarlasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Çorlu Belediyesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü, 250 dönüm alan zarar gördü.

Yaklaşık 1 saat sonra bu kez de Türkgücü Mahallesi Beşkavaklar mevkisinde buğday ekili alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplere mahalleli de iş makineleri ve su tankerleriyle destek verdi. Yoğun çabalar sonucu söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangınlarla inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı