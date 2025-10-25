Haberler

Çorlu’da Düşmanlıktan Cinayet: Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, M.K. sokakta tartıştığı husumetlisi Rıdvan Sabuncu'yu tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası M.K. kaçarken, polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde M.K., sokakta tartıştığı husumetlisi Rıdvan Sabuncu'yu (29) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan M.K. ile Rıdvan Sabuncu, sokak üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı. Bu sırada üzerindeki tabancayı çıkaran M.K., Sabuncu'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sabuncu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sabuncu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.K. polisin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
