Çorlu'da Dron Destekli Trafik Denetimi: Kural İhlalleri Cezalandırıldı
Çorlu ilçesinde, dron destekli trafik denetimi ile kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi. Emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Çorlu ilçesinde dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Şehrin farklı noktalarında her gün dron destekli denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguluyor.
Son olarak Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde denetim yapan ekiplerin kontrolleri sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel