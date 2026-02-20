Çorlu'da Polis, Dronlarla Havadan Denetimleri Yoğunlaştırdı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis, güvenliğin artırılması için başttığı havadan dron destekli denimleri yoğunlaştırdı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, dronla havadan başlattığı gece devriyesi uygulamasını artırdı. Gece saatlerinde kullanılan dronlara, polis çakar lambası takılarak, parklar, ana arterler ve hareketliliğin yoğun olduğu noktalarda kontroller gerçekleştiriliyor. Dronla tespit edilen şüpheli şahıslar, ekiplere anons edilmesiyle ekipler tarafından Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. Aranması bulunan kişiler ise gözaltına alınıyor. Trafikte hatalı araç kullanan ve ışık ihlali yapan sürücülerin de tespit edilmesiyle de sürücülere ceza işlemi yapılıyor. Uygulamanın suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik caydırıcılığı artırması hedeflenirken, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Haber: Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı