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Tekirdağ'da apartmanın 6. katında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Tekirdağ'da apartmanın 6. katında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir binanın son katında meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Patlamada 2 kişi yaralanırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlama sırasında binanın 6. katından düşen Caner Meriç (34), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamada yaralanan 2 kişinin ise tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle dairede ve binanın dış cephesinde hasar oluşurken, apartmanın önünde park halinde bulunan 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunun değerlendirildiğini belirterek, biri olay yerinde, biri hastanede olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Erten, binada gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını, bina sakinlerinin barınma ihtiyaçlarının karşılandığını ve olayın kontrol altında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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