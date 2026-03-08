Çorlu'da 3 kişinin darp ettiği kişi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evine dönen Aydın T., önünü kesen üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri mermer parçasıyla Aydın T'nin gözüne vurdu. Yaralanan Aydın T. hastaneye kaldırıldı ve gözünde görme kaybı riski bulunuyor.
Cemaliye Mahallesi Köprü Sokak'ta evine giden Aydın T., iddiaya göre 3 kişinin saldırısına uğradı.
Şüphelilerden biri elindeki mermer parçasıyla Aydın T'nin gözüne vurdu. Yaralanan
Aydın T. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın T'nin gözünde görme kaybı ve kalıcı hasar oluşabileceği öğrenildi. Öte yandan darp olayı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel