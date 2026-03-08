Haberler

Çorlu'da 3 kişinin darp ettiği kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evine dönen Aydın T., önünü kesen üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri mermer parçasıyla Aydın T'nin gözüne vurdu. Yaralanan Aydın T. hastaneye kaldırıldı ve gözünde görme kaybı riski bulunuyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önünü kesen kişiler tarafından darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Cemaliye Mahallesi Köprü Sokak'ta evine giden Aydın T., iddiaya göre 3 kişinin saldırısına uğradı.

Şüphelilerden biri elindeki mermer parçasıyla Aydın T'nin gözüne vurdu. Yaralanan

Aydın T. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın T'nin gözünde görme kaybı ve kalıcı hasar oluşabileceği öğrenildi. Öte yandan darp olayı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
