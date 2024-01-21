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Çorlu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda kamyonun kabin bölümü kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan Çetin D. idaresindeki çöp kamyonunda, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Temizlik işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında kamyonun kabin bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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