Çorlu'da Büfeden 15 Bin Liralık Alkol ve Yiyecek Çalındı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 3 kişinin bir büfeden 15 bin liralık alkol ve yiyecek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası iş yeri sahibi Turgay D. polisle iletişime geçerek şikayette bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 3 kişinin büfeden 15 bin liralık alkol ve yiyecek çaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Doktor Sabri Bey Sokak'taki bir büfede meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişiden biri, iş yeri sahibi Turgay D.'yi oyaladığı sırada, arkasından gelen iki arkadaşı alkol standına yöneldi. Bir süre standı inceleyen 2 kişi, ceplerine koydukları 15 bin liralık 3 şişe alkol ve yiyeceklerle büfeden çıktı. Durumu fark eden Turgay D., şüphelilerin arkalarından koştu. Turgay D., iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
