Haberler

Çorlu'da Büfeden 15 Bin Liralık Alkol ve Yiyecek Çalındı

Çorlu'da Büfeden 15 Bin Liralık Alkol ve Yiyecek Çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 kişi, bir büfeden alkol ve yiyecek çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 3 kişinin büfeden 15 bin liralık alkol ve yiyecek çaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Doktor Sabri Bey Sokak'taki bir büfede meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişiden biri, iş yeri sahibi Turgay D.'yi oyaladığı sırada, arkasından gelen iki arkadaşı alkol standına yöneldi. Bir süre standı inceleyen 2 kişi, ceplerine koydukları 15 bin liralık 3 şişe alkol ve yiyeceklerle büfeden çıktı. Durumu fark eden Turgay D., şüphelilerin arkalarından koştu. Turgay D., iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Arap dünyası şokta: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum