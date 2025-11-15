Çorlu'da Bıçaklı Kavga ve Motosiklet Kazaları: 3 Yaralı

Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bir iş yerinde M.E. ve Ş.S.Ç. tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, M.E. elindeki bıçakla önce kendisine zarar verdi daha sonra da Ş.S.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Ş.S.Ç'yi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

-Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorlu ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Zafer Mahallesi'nde B.A. idaresindeki 34 HOH 005 plakalı motosiklet ile S.K'nın kullandığı 34 HA 3235 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

-Direğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Çerkezköy ilçesinde motosikletin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Ç. (30) idaresindeki plakasız motosiklet, Namık Kemal Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.Ç. ile yolcu K.D. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.