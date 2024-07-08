Çorlu'da Anız Yangını Söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sarılar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 30 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sarılar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında 30 dönüm tarım arazisi zarar gördü.