Çorlu'da 600 Dekarlık Buğday Ekili Alan Yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda çıkan yangında 600 dekarlık alan zarar gördü. Çorlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 600 dekarlık buğday ekili alan yandı.
Sarılar Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Çorlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 600 dekarlık buğday ekili alan yandı.