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Çorlu'da, AVM'deki hırsızlık 200 saatlik kamera incelemesiyle çözüldü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık olayı, polisin yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu aydınlatıldı. Şüpheli E.I. yakalanarak gözaltına alındı, çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık olayı, polisin yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu aydınlatıldı.

Alipaşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde alışveriş yapan C.K., çantasındaki cüzdanının çalındığını fark ederek güvenlik görevlileri ve polise başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezi ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 200 saatlik görüntüyü değerlendiren ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğini ve adresini belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli E.I. gözaltına alındı.

Şüpheliden ele geçirilen kimlik belgeleri, kredi kartları ve nakit para sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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