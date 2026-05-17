Çorlu'da şehit eden polis saldırganının yakalanma anı kamerada
Tekirdağ Çorlu'da iki polis memurunu şehit eden saldırgan, kaçarken yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda saldırgan bıçak ve tabancasını atarak teslim oldu. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen saldırgan, linç girişiminden polis tarafından korundu.
SALDIRGANIN YAKALANMA ANI KAMERADA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'u şehit eden saldırganın yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kaçarken kıstırıldı. Polis ekipleri, silah doğrultarak saldırgandan elinde bulunan bıçak ve tabancayı atmasını istedi. Bir süre direndikten sonra bıçak ve tabancayı atan saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bu sırada saldırganı linç etmek isteyen vatandaşları polis ekipleri güçlükle önledi. Hastaneye götürülen saldırganın İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
Olayla ilgili kapsamlı soruşturma sürüyor.
Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı