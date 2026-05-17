Haberler

Çorlu'da şehit eden polis saldırganının yakalanma anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da iki polis memurunu şehit eden saldırgan, kaçarken yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda saldırgan bıçak ve tabancasını atarak teslim oldu. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen saldırgan, linç girişiminden polis tarafından korundu.

SALDIRGANIN YAKALANMA ANI KAMERADA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'u şehit eden saldırganın yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kaçarken kıstırıldı. Polis ekipleri, silah doğrultarak saldırgandan elinde bulunan bıçak ve tabancayı atmasını istedi. Bir süre direndikten sonra bıçak ve tabancayı atan saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bu sırada saldırganı linç etmek isteyen vatandaşları polis ekipleri güçlükle önledi. Hastaneye götürülen saldırganın İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

Büroya girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar

Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti