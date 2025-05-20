Çorlu'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Çorlu'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki camdan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturdukları evin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katındaki camından bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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