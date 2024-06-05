Üye Girişi
Haberler

Çorlu Belediyesi Zincir Marketleri Denetledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerde etiket, raf ve kasa fiyat farkı ile gramaj kontrolü yaptı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, denetimlerin titizlikle yapıldığını ve bayram öncesi arttırılarak devam edeceğini belirtti.

Çorlu Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, marketlerde etiket, raf ve kasa fiyat farkı ile gramaj kontrolü yaptı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerin denetlendiğini söyledi.

Denetimlerin titizlikle yapıldığını ifade eden Sarıkurt, "Her açıdan kontroller yapılan marketlerde halkımızın yararına olan her konuya da eğiliyoruz. Denetimlerimizi bayram öncesi arttırarak devam ettireceğiz." dedi.

2. Tiyatro festivali sona erdi

Çorlu'da, bu yıl ikincisi düzenlenen Tiyatro Festivali sona erdi.

Festivalin son gününde Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde İllüzyonist Murat İkiz gösteri yaptı.

"Muhteşem Çocuklar ile Akıl Oyunları", "Çılgın Profesör Macit" "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı gösterilerin yapıldığı festivale vatandaşlar ücretsiz olarak katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorlu Belediyesi Ahmet Sarıkurt Zabıta Çorlu Politika Güncel Haberler

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Bakmadan Geçme

Elazığ Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Elazığ'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Edirne Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Edirne'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? SURVIVOR 134. BÖLÜM TANITIMI İZLE | Survivor'da eleme adayları kim? #128250 Bolu Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Bolu'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Çalışan anne desteği ne kadar? Çalışan anne desteği başvuru şartları neler? Kurban eti nasıl pay edilir, nasıl dağıtılır? Kurban etinin hangi tarafı dağıtılır? SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Kamuda sözleşmeli personel ne demek? Adana 2024 yılı kurban satış ve kesim yerleri nereler? Özel sektöre Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı idari tatil mi, resmi tatil mi? EKPSS TERCİH BAŞLADI MI 2024? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Erzurum Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Erzurum'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? E - OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? MEB e - Okul not ve DEVAMSIZLIK kapama tarihi ne zaman? Gaziantep Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Gaziantep'te kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349
FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title