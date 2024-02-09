Üye Girişi
Haberler

Çorlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Çorlu Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildi. Kum, toplantı sonunda meclis üyeleriyle sohbet etti. Ergene'de ise yol yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve halktan gelen talepleri dikkate aldıklarını söyledi.

Çorlu Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, komisyon raporları da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kum, toplantı sonunda meclis üyeleriyle sohbet etti.

Ergene'de yol yapım çalışmaları

Ergene'de, yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belirlenen program dahilinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yüksel, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her bölgeye müdahale edeceklerini kaydetti.

Öncelik sıralamasının esas alındığı çalışmalarda, halktan gelen taleplerin de dikkate aldıklarını dile getiren Yüksel, "Ekiplerimiz, hava koşullarının izin verdiği zamanlarda gece gündüz demeden işlerine devam ediyor. Bizler de yapılan bu çalışmaları yakından takip ederek sık sık bilgi alıyoruz. Amacımız vatandaşımızı mağdur etmeden onlara en iyi hizmeti sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorlu Belediyesi Rasim Yüksel Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye'de havası en kirli bölgeler! | Havası en kirli bölgeler nerede? ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir, canlı izleme linki var mı? Bıçaklı saldırıya uğrayan Deniz Onaç kimdir? Deniz Onaç kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title