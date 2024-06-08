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Çorlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

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Çorlu Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Fatma Erözkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi protokol yetkisi verilmesi ve taşınmazların satışı gibi konular ele alındı. Ayrıca Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi ve seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.

Çorlu Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantı salonunda Belediye Başkan Vekili Fatma Erözkan başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi ile ilgili Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a protokol yetkisi verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Çorlu Belediyesi mülkiyetinde bulunan arsa nitelikli taşınmazların satışı hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kabul edildi.

Nusratiye Mahallesi'nde bulunan taşınmazların hazineye devredilmesi ve Hıdırağa Mahallesi'nde buluna taşınmazın tapu tahsis belgesinin iptali hususunun görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Zabıta okul çevrelerinde denetim yaptı

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların çevresinde gıda satışı yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Gıda satışı yapan iş yerlerinde de denetimler yapıldığını aktaran Sarıkurt, "İlçede seyyara geçit vermeyeceğiz. Çorlu'da zabıta ekiplerimiz bütün olumsuzluklarla mücadele ediyor. Okul çevrelerinde öğrencilere ne olduğu belli olmayan ürünleri satmak isteyen ceza uyguluyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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